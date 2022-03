Vários mísseis caíram na madrugada deste domingo em Erbil, capital da região do Curdistão, no norte do Iraque. Os projéteis caíram perto do consulado dos Estados Unidos na zona e atingiram a redação de uma televisão local, não se sabendo ao certo qual a proveniência dos mesmos.

A informação foi avançada pela agência Reuters, que cita a agência de notícias daquele país, a INA, e entretanto foi confirmada pelo governador da região.

Um oficial dos Estados Unidos já garantiu que não houve danos registados nas infraestruturas militares do país e o ministro da Saúde do Curdistão afirma que não há vítimas a registar do incidente.