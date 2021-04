John Keller, quarterback do Central Michigan, está hospitalizado em estado grave depois de ter sido alvejado com um tiro numa festa universitária no sábado à noite.

Segundo explicou a polícia local, o jovem jogador de futebol americano foi ferido na sequência de desacatos que se verificaram junto ao campus de Mount Pleasant, junto à Universidade de Michigan. Uma pessoa terá puxado de uma arma e desatou a disparar.

Além de Keller, outro estudante, Tyler Buntling, também ficou com ferimentos de bala, mas neste caso está estável.