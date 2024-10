Noite de festa na Florida! O Inter Miami celebrou a conquista do título da fase regular na Major League Soccer, ao golear por 6-2 os New England Revolution, com direito a reviravolta, e para abrilhantar a celebração Lionel Messi brilhou a grande altura e fez história nos «States».

O astro argentino entrou em campo aos 58 minutos de jogo e em pouco mais de meia hora em campo fez um hat-trick!

Messi entrou com 2-2 no marcador, mas decidiu o resultado, marcando aos 78m, 81m e 89m.

Uma exibição de luxo, depois do bis de Luis Suárez (aos 40 e 43 minutos) empatar o jogo, e Benjamin Cremaschi (aos 58m) fazer o golo da reviravolta, já com Messi em campo.

Inter Miami celebrou assim a conquista da «Supporters' Shield», troféu atribuído à equipa com melhor campanha na temporada regular na Major League Soccer, que (e aqui entra a parte de fazer história) bateu o recorde de pontos nesta fase, com 74.

A equipa de Messi, Busquets, Suárez e Alba, entre outros, entra agora como favorita no play-off que decide o título de campeão da MLS e, entretanto, foi este domingo confirmada no Mundial de Clubes, em 2025, graças à conquista do troféu da fase regular da liga norte-americana.