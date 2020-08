Os portugueses Nani e João Moutinho, dos Orlando City, foram integrados no melhor onze da última edição da Liga norte-americana de futebol, que terminou na última terça-feira.

A distinção foi votada por jornalistas dos Estados Unidos, e surge depois de os dois jogadores terem conseguido levar a equipa de Orlando à final da competição. Nesse jogo acabaram por perder frente aos Portland Timbers por 2-1.

Em sete jogos da ‘MLS is back’, Nani apontou três golos e sete assistências, enquanto Moutinho, com funções mais defensivas, apontou um golo e participou em todos os jogos da sua equipa.

Defesa esquerdo de 22 anos, João Moutinho fez a formação no Sporting e rumou aos EUA para jogar futebol universitário nos Akron Zips. Depois de uma excelente temporada, foi a primeira escolha do ‘draft’ de 2018, ingressando nos Los Angeles FC. Uma época bastou para ser contratado para Orlando, clube que partilha com Nani, campeão europeu e veterano jogador que conta com passagens pelo Sporting, Manchester United, Valencia ou Lazio. É a estrela da companhia dos ‘lions’.