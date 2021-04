Phillip Adams, antigo jogador da NFL, a liga de futebol norte-americano, é o autor de um massacre que vitimou cinco pessoas, incluindo duas crianças, antes de suicidar-se, em Rock Hill, na Carolina do Sul.

Um terrível homicídio que levou à morte o proeminente médico Robert Lesslie, de 70 anos, a sua mulher, Barbara Lesslie, de 69, bem como os netos do casal, Adah Lesslie, de 9 anos, e Noah Lesslie, de cinco. Foi ainda encontrado um quinto cadáver no exterior da habitação, já identificado como James Lewis, de 38 anos, que trabalhava na casa dos Lesslie.

Uma fonte próxima do processo revelou à CNBC, sob anonimato, que os pais do antigo jogador, de 33 anos, vivem perto do local do massacre e que Adams chegou a ser tratado pelo médico assassinado.

O departamento do xerife de Rock Hill também revelou que a polícia andou, durante várias horas, à procura do suspeito, nas casas vizinhas, e acabou por encontrar o antigo jogador também já morto, ao que tudo indica, por suicídio, com um tiro de pistola já depois da meia-noite.

Phillip Adams acumulou um total de 78 jogos na NFL ao longo de cinco temporadas, ao serviço de seis equipas diferentes, mas raramente foi titular em cada uma delas. Começou por jogar nos 49 ers em 2010, mas também representou os New England, Seattle, Atlanta, Oakland, os New York Jets, acabando a carreira com os Falcons em 2015.

Além dos cinco mortos confirmados, a polícia local deu conta ainda de um ferido hospitalizado com «graves ferimentos de bala», revelou ainda o porta-voz do Xerife, Trent Faris. «Encontrámos a pessoa que acreditamos ser responsável por estes crimes e isso é tudo o que posso dizer sobre o suspeito nesta altura. Estamos nesta altura em casa dele com um mandato de busca», revelou ainda a mesma fonte.