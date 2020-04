Quatro tigres e três leões africanos foram diagnosticados com a covid-19 no Jardim Zoológico de Bronx, segundo anunciou a Wildlife Conservation Society que gere o zoo de Nova Iorque.

Os animais foram submetidos a testes depois de um tigre da Malásia, de quatro anos, chamado Nadia, ter apresentado sintomas em março, incluindo tosse seca e falta de apetite. A Nadia acabou por testar positivo a 5 de abril, como foi noticiado, numa altura em que outros felinos também já apresentavam sintomas.

Nadia foi anestesiada para que se pudessem recolher amostras do nariz, garganta e vias respiratórias, enquanto os restantes felinos foram testados com amostras das fezes.

O jardim zoológico anunciou, entretanto, que os animais, apesar de tudo, estão bem, com um comportamento normal e com apetite. Os problemas com a tosse também estão a melhorar.