Confusão nas imediações da Casa Branca, em Washington, depois de terem sido ouvidos disparos na noite deste este sábado.

O relvado norte da Casa Branca foi evacuado pelos Serviços Secretos, após o som do que terão sido, aparentemente, disparos de armas de fogo, mas ainda não há muitas informações sobre o incidente que está a ser acompanhado pela CNN.

A ABC News também já contactou os Serviços Secretos para obter mais informações, mas ainda não foram dadas explicações.

Os jornalistas que estavam na Casa Branca foram instruídos para correrem para a sala de imprensa.

Também os repórteres da CNN ouviram o que parecia ser dezenas de tiros perto da Casa Branca, o que desencadeou um confinamento e uma resposta rápida dos Serviços Secretos.

Um responsável dos Serviços Secretos disse à CNN que a agência estava a investigar relatos de tiros disparados na esquina da 17th Street com a Pennsylvania Avenue Northwest, que fica mesmo junto ao complexo da Casa Branca.

Agentes dos Serviços Secretos armados com espingardas foram vistos a mover-se pela área do Jardim Norte após o incidente.

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