Na madrugada deste sábado o Inter Miami, de Lionel Messi, venceu por 2-1 na receção ao Nashville. O jogador argentino apontou os dois golos da equipa orientada por Javier Mascherano.

Lionel Messi apontou o primeiro golo à passagem do minuto 17 ao converter um livre direto. Hany Mukhtar, antigo jogador do Benfica, estabeleceu a igualdade no marcador ao apontar um golo de cabeça aos 48 minutos. O internacional argentino fixou o resultado final aos 62 minutos, depois de interceptar um passe do guarda-redes Joe Willis e fintá-lo.

Assista aqui a um dos golos de Lionel Messi:

Com os dois golos da madrugada Lionel Messi alcançou os 16 golos e é o melhor marcador da prova. O quinto «bis» seguido de Messi na prova selou o quinto triunfo consecutivo ao Inter Miami, quinto na Conferência Este, com 38 pontos, em 19 jogos.

O Inter Miami entra em campo na próxima quinta-feira, frente ao Cincinnati, o jogo está agendado para a 00h30 (Horário de Portugal Continental).