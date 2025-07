O Inter Miami de Lionel Messi foi derrotado na madrugada desta quinta-feira por 3-0 frente ao Cincinati.

Ora, este resultado ditou o final de uma série histórica do astro argentino: Messi estava há cinco jogos consecutivos da competição a marcar mais que um golo por partida, algo nunca antes alcançado na MLS.

Gerardo Valenzuela (16m) abriu o marcador para a formação da casa no primeiro tempo, já Evander (50m e 70m) bisou no encontro, consumando a vitória do Cincinati.

Com este resultado, o Inter Miami está no quinto lugar da confederação este, já o Cincinati encontra-se no segundo posto.

Veja aqui o resumo do encontro: