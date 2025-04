O Inter Miami empatou na madrugada desta segunda-feira com o Toronto FC, 1-1, numa partida a contar para a sexta jornada da Major League Soccer [MLS], o campeonato norte-americano.

Messi foi titular na equipa da casa e até marcou aos 39 minutos, no entanto, o golo foi anulado por uma falta cometida no início da jogada.

Não marcou o Inter Miami, marcou o Toronto FC. Bernardeschi [45m+2], depois de um excelente trabalho dentro da área, conseguiu enganar o guarda-redes e fez o primeiro na partida.

Contudo, Messi não desistiu e antes do intervalo voltou a faturar, desta vez a contar. Aos 45m+5, num grande remate à meia volta, o craque argentino fez o empate na partida.

Até ao final do encontro o resultado não mais se alterou. O Inter Miami está no segundo lugar da Conferência Este, com 14 pontos conquistados e menos um jogo que o primeiro, Colobus Crew. Já o Toronto FC encontra-se no 14.º posto, com apenas três pontos.