A Major League Soccer (MLS) anunciou esta terça-feira o onze do ano da Liga norte-americana.

A votação, feita por membros da imprensa, jogadores da MLS e equipas técnicas dos clubes, elegeu 11 jogadores de oito países e nove clubes diferentes, com o destaque a ir para Lionel Messi.

O jogador argentino de 37 anos, juntou-se ao Inter Miami na temporada passada e terminou esta época com 23 golos e 13 assistências em 25 jogos realizados pelo clube da Flórida.

Veja o melhor onze da MLS:

The best of the best. ⭐️



Introducing the 2024 MLS Best XI presented by @continentaltire. 👊 pic.twitter.com/lcnP0BNten