O Inter Miami anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Sergio Reguilón.

Através das redes sociais e em comunicado, os vencedores da MLS confirmaram a chegada do lateral espanhol, que fica com um contrato válido até dezembro de 2027, com opção de renovar por mais uma temporada.

«É um projeto muito ambicioso, um clube vencedor que está fazer tudo da forma certa. Foi isso que me convenceu a assinar. Quero continuar a vencer e ir atrás dos troféus que nos faltam», confessou.

Formado no Real Madrid, o jogador de 28 anos chegou a completar 22 encontros pela equipa principal dos merengues. Esteve cedido ao Sevilha na época de 2019/20, onde ganhou uma Liga Europa, assinou pelo Tottenham em 2020/21 e conta com passagens por Atlético Madrid e Manchester United, precisamente por empréstimo dos londrinos.

Recorde-se que Sergio Reguilón estava sem clube desde junho deste ano, quando deixou o Tottenham. Na última época realizou apenas seis jogos pela equipa principal dos spurs e junta-se agora a Lionel Messi e companhia.

Assista ao vídeo de apresentação de Reguilón: