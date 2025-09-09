Luis Suárez foi suspenso por três jogos da MLS, depois da confusão registada na final da Leagues Cup, em que o Inter Miami perdeu por 3-0 frente ao Seattle Sounders, no passado dia 31 de agosto.

O avançado uruguaio, de 38 anos, foi castigado por ter cuspido num elemento da equipa técnica do Seattle após o apito final. Esta sanção soma-se a outra já aplicada de seis jogos na Leagues Cup.

De acordo com a MLS, Suárez vai falhar os jogos contra o Charlotte FC (13 de setembro), Seattle Sounders (16 de setembro) e DC United (20 de setembro).

Do lado dos Sounders, Steven Lenhart, membro da equipa técnica envolvido no incidente, foi suspenso de todas as atividades da MLS até ao fim da época, incluindo os play-offs. Além disso, o técnico já tinha sido punido com cinco jogos na Leagues Cup e ficou impedido de aceder ao balneário ou de estar próximo dos jogadores em dias de jogo.

O clube de Seattle foi ainda multado por uso indevido de credenciais, embora a liga norte-americana não tenha divulgado o valor da sanção.

De recordar, do mesmo incidente também Sergio Busquets foi castigado com dois jogos de suspensão. Já Tomas Aviles, também do Inter Miami, vai falhar três partidas.