VÍDEO: Messi assiste e Inter Miami conquista a Conferência Este da MLS
Goleada sobre o New York City (5-1) coloca a equipa na final da prova diante dos Vancouver Whitecaps
O Inter Miami goleou o New York City por 5-1 e conquistou a Conferência Este, garantindo assim um lugar na final da MLS, diante dos Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.
No Chase Stadium, a equipa liderada por Mascherano colocou-se em vantagem aos 14 minutos, por intermédio de Allende, que pouco depois repetiu a dose, chegando ao «bis». Do outro lado, a resposta surgiu em cima do intervalo (37 minutos), quando Haak atirou para o fundo da baliza e deu esperança ao conjunto de Nova Iorque.
Ora, à semelhança do primeiro tempo, o segundo foi bastante dividido e apenas a genialidade de Messi fez com que o resultado sofresse alterações. Numa combinação com Silvetti, o internacional argentino serviu o companheiro de equipa de calcanhar e este rematou para o 3-1.
Veja aqui a assistência de Messi para Selvetti:
Até final, destaque para o golo do ex-Casa Pia, Telasco Segovia (83 minutos), e o «hat-trick» de Allende (89 minutos), que serviu para construir uma goleada imponente do Inter Miami. Este é o 47.º título de Messi na carreira e o segundo ao serviço do emblema norte-americano, após a conquista da Leagues Cup (2023).