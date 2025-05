O Inter Miami recebeu e venceu o CF Montreal por 4-2, num jogo em que Lionel Messi e Luis Suárez estiveram em destaque, cada um com dois golos e uma assistência.

Num jogo em que a equipa da casa esteve quase sempre por cima, o argentino apontou o único golo do primeiro tempo, num movimento típico de fora para dentro. O remate em arco ainda bateu no poste, antes de entrar na baliza.

Assista aqui a um dos golos de Lionel Messi:

Já na segunda parte, Luis Suárez colocou o marcador em 3-0, com dois golos de rajada, antes dos visitantes reduzirem aos 74 minutos. O uruguaio teve ainda tempo para assistir Messi em cima do minuto 90 e o resultado apenas ficou fechado no período de compensação, com o pontapé certeiro de Loturi.

O Inter Miami ocupa o sexto lugar da Conferência Este (26 pontos) e está a sete dos Philadelphia Union, que lidera com 33 pontos. Na última posição surge o CF Montreal, com apenas oito pontos somados.