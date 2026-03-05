Lionel Messi e os restantes jogadores do Inter Miami CF foram recebidos esta quinta-feira na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa cerimónia que assinalou a conquista da Major League Soccer em 2025. A equipa de Miami venceu o troféu pela primeira vez na sua história em dezembro, depois de bater os Vancouver Whitecaps por 3-1 na final.

A visita seguiu a tradição do desporto norte-americano de convidar os campeões das principais competições para uma receção oficial na residência presidencial. A delegação do Inter Miami entrou na Casa Branca liderada por Messi, que esteve ao lado de Trump durante o discurso do presidente.

«É um privilégio especial poder dizer algo que nenhum presidente americano disse antes: bem-vindo à Casa Branca, Lionel Messi», afirmou Trump, enquanto os jogadores da equipa treinada por Javier Mascherano permaneciam no palco.

O presidente norte-americano revelou ainda um episódio com o filho Barron e até o nome de Cristiano Ronaldo veio à baila. «O meu filho perguntou-me: ‘Pai, sabes quem vai estar aqui hoje?’ Eu disse que não, que tinha muitas coisas em mãos. Ele respondeu: ‘Messi!’ É um grande fã teu e acha que és uma grande pessoa. É um grande fã teu e de um senhor chamado... Ronaldo. Tivemos aqui o Cristiano, é incrível ter grandes campeões e atletas aqui, pessoas que amam o que fazem», contou.

Durante a cerimónia, Messi entregou ao presidente uma bola cor-de-rosa do Inter Miami autografada. O co-proprietário do clube, David Beckham, representado no evento por Jorge Mas, também ofereceu uma camisola do clube e um relógio a Trump.

«Estamos a homenagear pessoas verdadeiramente talentosas», disse o presidente norte-americano, acrescentando que o argentino conquistou recentemente o «47.º troféu da sua carreira incrível».

Trump aproveitou ainda para elogiar a decisão do jogador de continuar nos Estados Unidos. «Podias ter ido para qualquer equipa do mundo e escolheste Miami. Quero agradecer-te por nos levares todos nesta viagem», referiu.

Esta foi a primeira vez que Messi visitou a Casa Branca desde que chegou ao Inter Miami em julho de 2023. O argentino, de 38 anos, prolongou contrato com o clube até 2028 e tornou-se o primeiro jogador da MLS a conquistar o prémio de MVP em duas épocas consecutivas.

O capitão argentino já tinha sido convidado anteriormente para ir à Casa Branca pela administração de Joe Biden, quando foi distinguido com a Medalha Presidencial da Liberdade no início de 2025, mas acabou por não comparecer devido a compromissos profissionais.