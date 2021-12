Um alegado novo caso de violência policial está a ser notícia nos Estados Unidos. Glenn Foster Jr., antigo jogador da NFL (futebol americano), foi encontrado morto dentro de um carro da polícia, dois dias depois de ter sido detido, supostamente depois de uma fuga em alta velocidade, mas uma autópsia independente, realizada a pedido da família, revela agora que o antigo jogador foi «estrangulado».

Forster, que jogou duas temporadas na NFL, como defesa dos New Orleans Saints, foi encontrado morto no interior de um carro da polícia, a 6 de dezembro, dois dias depois de ter sido detido, em Pickens County, no Alabama, na sequência de uma alegada perseguição policial.

Os resultados de uma autópsia independente, realizada a pedido da família e conduzida pelo patologista Michael Baden, acabaram agora por revelar os motivos que levaram à morte do antigo jogador de 31 anos, quebrando o silêncio da polícia sobre este assunto. Os resultados foram revelados pelo advogado de direitos civis Ben Crump, que já tinha estado envolvido nos mediáticos casos de George Floyd, Ahmaud Arbery e Breonna Taylor, e determinam que Forster não morreu de causas naturais, além de provar a existência de «compressões no pescoço» e «estrangulamento».

O pai de Forster, Glenn Forster Sr., em declarações à CNN, revelou que a família tencionava pagar a caução que iria permitir libertar o antigo jogador no dia 5 de dezembro, mas foram informados do adiamento da data, devido a uma alegada «altercação» de Forster com outro detido. Nas mesmas declarações, o pai do antigo jogador revela que o filho era bipolar e tinha um historial de problemas mentais.

De acordo com o Washington Post, que também cita o pai do jogador, Forster estava precisamente a ser encaminhado para um hospital, no dia 6 de dezembro, e entrou no carro da polícia sem quaisquer incidentes. Não foi dada qualquer explicação, da parte da polícia, para o falecimento do jogador no decorrer do trajeto.

Face aos novos dados apresentados, a família exige uma investigação profunda que esclareça todos os factos que levaram à morte de Glenn Forster. «Estas descobertas são profundamente desconcertantes e exigimos uma investigação profunda e transparente que expliquem como é que Glen Forster perdeu a vida», lê-se num comunicado da família.