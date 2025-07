Parece mentira, mas não é. O jogo de pré-época entre Manchester United e West Ham levou mais adeptos ao estádio do que a final do Mundial de Clubes, que opôs o PSG ao Chelsea.

O encontro deste domingo, em que Bruno Fernandes «bisou», contou com 82,566 pessoas no MetLife Stadium, mais do que as 81,118 que se deslocaram até ao recinto para assistir ao jogo decisivo da prova que decorreu nos Estados Unidos. Recorde-se que, na altura, o Chelsea venceu o PSG por 3-0, com dois golos de Cole Palmer e um de João Pedro.

The attendance for Man United's 2–1 win over West Ham at MetLife Stadium was 82,566 🤩



It's the biggest crowd for a football match in the US this year, beating the Club World Cup final’s 81,118 😮 pic.twitter.com/VAoOsePl8D