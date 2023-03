Giannis Antetokounmpo, considerado duas vezes o MVP da época na NBA (2019 e 2020) e das finais em 2021, tornou-se num dos proprietários do Nashville SC, uma equipa da Liga profissional norte-americana (MLS).

Além da estrela dos Milwaukee Bucks, três dos quatro irmãos dele - Thanasis, Alex e Kostas, também basquetebolistas - passaram a integrar a estrutura do clube sediado na «cidade da música».

«O meu pai foi jogador profissional de futebol e este foi o primeiro desporto pelo qual eu me apaixonei na Grécia. Sempre tive o sonho de ter uma equipa de futebol», justificou Giannis.

Além do clã Antetokounmpo, também o sueco Filip Forsberg, estrela dos Nashville Predator, da Liga norte-americana de hóquei no gelo (NHL), entrou na lista de co-proprietários do clube.