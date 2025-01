O encontro entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets, a princípio agendado para as 03h30 desta sexta-feira, foi adiado. Na tarde desta quinta-feira, a NBA esclareceu que a medida se prende com os incêndios em curso na região de Los Angeles.

O encontro vai ser disputado em data a definir.

Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência dos incêndios que assolam esta região dos Estados Unidos. Mais de 100 mil foram obrigadas a fugir, enquanto cinco frentes de chamas destruíram mais de 2000 edifícios.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/RxOO2OS6lU