NFL de luto: antigo jogador dos Ravens morre aos 39 anos
Arthur Jones conquistou um Super Bowl (2012) e perdeu a vida de forma «repentina»
A liga de futebol norte-americano (NFL) está de luto pela morte de Arthur Jones, antigo jogador dos Baltimore Ravens.
Através das redes sociais, o clube partilhou a notícia com os adeptos, escrevendo que o falecimento aconteceu de forma «repentina». Aos 39 anos, Arthur Jones não estava no ativo desde 2017, tendo no currículo um Super Bowl, conquistado cinco anos antes, precisamente pela formação dos Baltimore Ravens.
«Estamos profundamente tristes por saber do falecimento, de forma repentina, de Arthur Jones. A sua presença era uma dádiva para todos os que o conheceram. O enorme sorriso e a energia contagiante elevava de forma continuada os outros. Enviamos as condolências à família e a todos os que amavam o Arthur», pode ler-se.
We are terribly saddened to learn of Arthur Jones’ sudden passing. pic.twitter.com/waPIF3Bj7K— Baltimore Ravens (@Ravens) October 3, 2025