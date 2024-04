Morreu OJ Simpson, aos 76 anos.

A antiga estrela do futebol americano, recorde-se, foi protagonista de um caso mediático de justiça ao ser absolvido do duplo homicídio da mulher e de um empregado, numa sentença que abalou os Estados Unidos da América na década de 1990.

A família comunicou a morte do antigo atleta através de uma mensagem na rede social X.

«A 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à batalha contra o cancro. Estava rodeado dos filhos e netos. Durante este tempo de transição, a família pede que respeitem os desejos de privacidade», lê-se.

OJ Simpson destacou-se na National Football League (NFL) ao serviço dos Buffalo Bills (1969-1977) e dos San Francisco 49ers (1978-1979). Após o fim da carreira como jogador de futebol americano, Simpson teve uma carreira de ator, com mais de duas dezenas de participações em filmes de Hollywood, com destaque para a comédia «Onde pára a polícia?», com Leslie Nielsen.

Além do cinema, OJ Simpson foi também protagonista de diversas campanhas publicitárias.