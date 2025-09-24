Clube dos Estados Unidos lança camisola inspirada no Oktoberfest e é alvo de piadas
Provavelmente, a camisola mais feia do Mundo
O Indy Eleven, clube da segunda divisão do futebol nos Estados Unidos, chamou a atenção (e não foi pouco!) ao lançar uma camisola especial inspirada no Oktoberfest, o famoso festival de cerveja que decorre anualmente em Munique entre o meio de setembro e o início de outubro.
O uniforme, divulgado como parte de uma campanha de marketing para o festival alemão, rapidamente viralizou e gerou inúmeras críticas e piadas entre adeptos e amantes do futebol.
O evento germânico conta com edições itinerantes ao redor do mundo e no próximo sábado, haverá uma festa no Carroll Stadium, casa do emblema de Indianapólis, e será justamente nesse dia, que a camisola fará a única aparição oficial, no jogo contra o FC Tulsa.
A inspiração veio dos «lederhosen», as icónicas calças de couro bávaras. Todavia, a tentativa de adaptar esse elemento ao uniforme acabou por gerar um resultado considerado, no mínimo, bizarro.
Recorde-se, que não é a primeira vez que uma equipa homenageia o Oktoberfest. O próprio Bayern Munique já lançou camisolas temáticas, mas o equipamento do Indy Eleven é de outro... nível. Tanto que tem sido apontado como um dos mais feios de sempre.
Prost to the newest kit in the collection! Our Oktoberfest jersey is here- get yours with the link below🍻https://t.co/gVrTAJtJUw pic.twitter.com/I0F6DQqtQe— Indy Eleven (@IndyEleven) September 23, 2025