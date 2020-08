Os Orlando City bateram esta madrugada os Los Angeles FC, no desempate por penáltis, e apuraram-se para as meias-finais da Major League Soccer (principal escalão do futebol norte-americano).

Dois portugueses foram decisivos no triunfo da equipa da Florida. João Moutinho, que foi eleito o homem do jogo, fez o golo do empate em cima do minuto 90, depois de Wright-Phillips ter colocado os californianos a vencer (60m).

Com o empate a uma bola a subsistir o jogo foi decidido nos penáltis e aí Nani bateu o pontapé decisivo, carimbando o passaporte para as meias da MLS, onde os Orlando City irão defrontar o vencedor do jogo entre San Jose Earthquakes e Minnesota United.