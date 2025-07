As mascotes dos Philadelphia Phillies recriaram a polémica do momento, que envolve Andy Byron, CEO da Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de Recursos Humanos da empresa.

O momento aconteceu na noite desta sexta-feira e gerou gargalhadas em todo o recinto da equipa de basebol de Filadélfia. Abraçadas, as mascotes interpretaram o episódio marcante do último concerto dos Coldplay, quando os intervenientes apareceram bastante íntimos, ainda que fossem casados com outras pessoas.

Recorde-se que algumas horas após este acontecimento polémico, a mulher de Andy Byron, com quem tem dois filhos, retirou o sobrenome das redes sociais e acabou por desativar todas as contas.

Assista aqui ao momento: