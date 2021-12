O português Bruno Baltazar foi anunciado como novo treinador dos norte-americanos do Rochester NY FC, um clube que é detido parcialmente pelo avançado inglês Jamie Vardy.

«Ficámos extremamente impressionados com a apresentação do Bruno, que delineou a sua filosofia de treinador, algo que estava em sintonia com a visão e estilo de jogo do clube», disse Vardy ao sítio oficial do clube.

Bruno Baltazar knows this well and we’re excited for him to join our RNY FC team as head coach.https://t.co/V9LaPXPveV pic.twitter.com/5Ysn6yXbZc — Rochester New York FC (@rnyfcofficial) December 15, 2021

O técnico português vai orientar a equipa na MLS Next Pro, uma competição que tem arranque marcado para 2022 e que vai reunir equipas compostas por jovens jogadores, de forma a ajudar na transição para a Major League Soccer, o principal campeonato dos Estados Unidos.

Aos 44 anos, Bruno Baltazar volta ao ativo, depois de a última experiência ter sido em 2019/20, enquanto treinador-adjunto do Nottingham Forest. Conta ainda com passagens como técnico principal no Estoril, APOEL, AEL Limassol, Olhanense, Casa Pia, Atlético CP e Sintrense.