Agora sim, é oficial. Timo Werner deixa o Leipzig e é reforço dos San Jose Earthquakes.

Através de um comunicado, o clube da MLS confirmou a chegada do internacional alemão, que fica com um contrato válido até junho de 2028. Além disso, Werner fica com um contrato de «Jogador Desginado», o que significa que o salário ou o valor da transferência podem exceder o teto máximo imposto pela liga. Cada clube tem direito a adquirir três atletas nestas condições.

«Ir para os Estados Unidos é sempre uma grande decisão, mas há tudo aqui para que eu tenha sucesso. Fiquei impressionado que o técnico tenha ido à Alemanha para falar comigo sobre o projeto. Os adeptos podem esperar um jogador que dá tudo em campo e em todos os jogos. Venho para o clube para vencer», afirmou.

Timo Werner coloca assim um ponto final na segunda passagem pelo Leipzig, que durava desde 2022/23, sendo que pelo meio esteve uma época e meia cedido ao Tottenham. Esta temporada realizou apenas dois jogos pela equipa principal da formação alemã. No currículo, Werner tem sete títulos, com destaque para a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, ambos conquistados pelo Chelsea.