Sergio Busquets vai prosseguir a carreira no Inter Miami, onde vai reencontrar Lionel Messi, antigo companheiro no Barcelona.

O clube norte-americano confirmou a contratação através de um vídeo com várias declarações datadas de ex-jogadores e treinadores que se cruzaram com o médio espanhol e «Busi», alcunha do futebolista, a rematar.

(em atualização)