O Presidente norte-americano, Donald Trump, concedeu na quinta-feira um indulto a cinco ex-jogadores de futebol americano, um deles a título póstumo, que tinham sido condenados por vários crimes, desde perjúrio a tráfico de droga.

Os indultos foram anunciados pela responsável pelos indultos na Casa Branca, Alice Marie Johnson, e abrangem os ex-jogadores da NFL Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry e o falecido Billy Cannon.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de reação na quinta-feira sobre o motivo pelo qual Trump concedeu um perdão aos jogadores.

Klecko, antiga estrela dos New York Jets e no 'Hall of Fame' do futebol americano profissional em 2023, declarou-se culpado de perjúrio depois de mentir a um júri federal que investigava fraude de seguros.

Newton, duas vezes selecionado para o All-Pro e seis vezes para o Pro Bowl, declarou-se culpado de tráfico de droga a nível federal depois de as autoridades terem encontrado 10 mil dólares na sua carrinha, além de 79 kg de canábis num carro que o acompanhava, conduzido por outro homem.

Já Lewis, antigo jogador dos Baltimore Ravens e dos Cleveland Browns, declarou-se culpado num caso de droga em que usou um telemóvel para tentar fechar um negócio de droga pouco depois de ter sido uma das primeiras escolhas do 'draft' da NFL de 2000.

Henry, que jogava nos Denver Broncos, declarou-se culpado de conspiração para tráfico de cocaína por financiar um gangue que transportava a droga entre o Colorado e o Montana.

E Cannon, falecido em 2018, que jogou nos Houston Oilers, Oakland Raiders e Kansas City Chiefs, admitiu ter falsificado dinheiro em meados da década de 1980, após uma série de maus investimentos e dívidas que o deixaram falido. Foi duas vezes All-Pro e duas vezes Pro Bowler.