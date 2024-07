Campeão pelo FC Porto em 2011/12, Kadú não vive os momentos de maior glória da carreira, quando, aos 29 anos, decidiu inscrever-se na 22.ª edição do Estágio do Jogador desempregado.

Após deixar o Oliveira do Hospital, clube da Liga 3, clube que representou na temporada passada, o guarda-redes é agora um jogador livre aceitou a iniciativa do Sindicato dos Jogadores - mais de um mês a treinar no Complexo Desportivo do Porto Pinheiro de modo a encontrar uma nova porta para prosseguir.

Mas o sonho em descobrir um novo rumo na carreira não poderia ter começado da pior forma.

Esta segunda-feira, no primeiro dia do Estágio, o futebolista luso-angolano apresentou-se em Odivelas às ordens de Paulo Lopes, técnico escolhido pelo Sindicato. No entanto, nos momentos iniciais da sessão, quando os jogadores ainda faziam apenas corridas, Kadú sentiu uma ligeira dor no gémeo e teve mesmo de recolher ao balneário.

Os vários jornalistas presentes no local esperavam ver e trocar algumas palavras com o campeão nacional, mas temeram que tal pudesse não acontecer. No entanto Kadú lá apareceu. Apesar de vir a coxear ainda falou durante alguns minutos com a comunicação social.

«Até estava a tentar começar a desfrutar, mas não começou da melhor forma. Aqui tem as condições todas para os jogadores que têm situações indefinidas. Espero amanhã estar melhor e começar a treinar a sério. Foi só um susto, creio que sim», disse aos jornalistas.

De todo o modo, mesmo com o primeiro dia «arruinado», Kadú não mostrou uma faceta desistente e garantiu estar preparado para «os desafios que aí vêm».

«É tudo novo. A primeira vez é sempre difícil de perceber. Temos o Sindicato para ajudar. Acho importante trabalharmos em grupo e quero estar pronto para os desafios que aí vêm», explicou.

Relativamente às expectativas sobre o futuro, o guarda-redes, que já jogou no FC Porto, no Varzim, no Oliveirense, no Espinho e no Alverca, refere que quer «ser feliz», mas que se pudesse escolher seria um clube de Liga dos Campeões.

«Melhorar a cada treino e a condição física. Tirar o melhor proveito deste estágio e sairmos prontos para o próximo desafio. Quero ser feliz. Sou feliz se continuar a fazer o que gosto: jogar futebol. Estou aqui a preparar-me. Fasquia? Se me perguntarem, gostava de jogar a Liga dos Campeões! Mas sabemos da realidade, onde puder fazer o que gosto de fazer e ser feliz, lá estarei», concluiu.

O Estágio do Jogador decorre entre 8 de julho e 30 de agosto de 2024, numa iniciativa organizada pelo Sindicato dos Jogadores. Paulo Lopes foi o treinador escolhido para orientar a mais recente edição, isto depois de ter saído do Benfica. Jogadores como Evandro Brandão ou Pierre Sagna também se juntaram ao Estágio.