O futebol dá muitas voltas! E que o diga Evandro Brandão, avançado luso-angolano que fez formação no Manchester United, numa altura em que Cristiano Ronaldo brilhava em Old Trafford, e que, agora, aos 33 anos, não tem clube e faz parte da lista de atletas no Estágio do Jogador Desempregado.

Dias depois da eliminação de Portugal no Europeu, Evandro, que vestiu as cores de Portugal na formação, mas como sénior optou por Angola, confessou que chegou a treinar com Cristiano na equipa sénior e garantiu que a longa carreira do craque «ainda não acabou».

«Privei com ele. Fiz parte da formação e participei em alguns treinos dos seniores. Não há assim muito que possa falar que todos não saibam. Todos sabemos quem é o Cristiano e a desilusão que foi a eliminação no Europeu. Ele ainda vai dar mais respostas… porque ele ainda não acabou!», garantiu.

Com formação no Walsall, Manchester United (2006/07 até 2008/09) e Benfica, o avançado estreou-se como sénior no Fátima. Ao longo da carreira representou o Gondomar, Videoton, Olhanense, Tondela, Libolo, Kabuscorp, Benfica Castelo Branco, Fafe, Leixões, Maccabi Petah Tikva, Vilafranquense, Alverca e por fim o RANS Nusantara, da Indonésia, na temporada passada.

Esta segunda-feira, a fazer trabalho específico no Estágio do Jogador, iniciativa criada pelo Sindicato e que pretende ajudar jogadores a procurar novos rumos na carreira futebolística, Evandro Brandão falou com os jornalistas sobre as expectativas na carreira e a dificuldade em tomar esta decisão.

«Espero melhorar a minha forma física depois das férias. Quero conhecer novos jogadores, entregar e ajudarmo-nos uns aos outros. Decisão de vir aqui? Foi fácil. Venho acompanhando os Estágios do Sindicato e o trabalho que têm feito. No momento em que vi que ia haver não pensei muito. Primeiramente tenho de pensar na minha condição física, melhorar e depois ver o que vai aparecer no mercado», disse.