Depois de uma época ao leme dos sub-23 do Benfica, e vários anos ligado ao clube da Luz, Paulo Lopes, antigo guarda-redes, é agora, durante mais de um mês, o treinador principal do Estágio do Jogador.

A convite do Sindicato dos Jogadores, o técnico de 46 anos, que também procura novas oportunidades para o futuro, tem à disposição, a partir desta segunda-feira, vários jogadores, entre eles alguns que já pisaram notáveis palcos do futebol português e internacional.

A completar a equipa técnica do antigo guarda-redes do Benfica está Rúben Pinheiro e Rebelo como treinadores-adjuntos, enquanto Carlos Fernandes será o treinador de guarda-redes. No staff, José Carlos é o coordenador e Ranque Franque é o secretário técnico.

No que toca aos homens do relvado, numa lista que ainda pode diferir até 30 de agosto, data do fecho do Estágio, destaque para o nome de Kadú, guarda-redes luso-angolano que já representou o FC Porto e na temporada passada esteve ao serviço da Oliveirense.

Também Evandro Brandão pisou o Campus do Jogador, em Odivelas, esta segunda-feira, depois de ter sido formado no Manchester United e Benfica. Na temporada passada vestiu a camisola do RANS Nusantara, clube da primeira divisão da Indonésia.

Pierre Sagna, lateral direito de 33 anos, e que não falou à imprensa, é também um dos destaques nesta 22.ª edição do Estágio do Jogador Desempregado.

Joaquim Evangelista esteve presente no relvado e referiu que chegar às 22 edições deste Estágio é «obra». Entre agradecimentos a Paulo Lopes pela disponibilidade, o presidente do Sindicato elogiou ainda o treinador português, alguém que tem um «humanismo, altruísmo e sentimento de classe» e que se mostrou logo disponível para ajudar estes atletas. Por fim, não deixou de convidar jogadores que estão «indecisos e à procura de emprego».

Eis a lista completa de jogadores:

Guarda-redes: Kadú (ex-Oliveira do Hospital) e Valter Manaia (ex-Real);

Defesas: Pierre Sagna (ex-Alverca), Rodrigo Costa (ex-Cartaxo), Pedro Lobo (ex-Mons Calpe SC/Gibraltar), Délcio Gomes (ex-Kuznia Ustron/Polónia) e Fabien Antunes (ex-Kifisia FC/Grécia);

Médios: Bubacar Sané (ex-Amora), David Morais (ex-Coruchense), Luccas Lameirão (ex-SC Vale de Açores), Ary André (ex-Eléctrico), Paulo Pina (ex-Aldenovense), Dário de Carvalho (ex-B SAD), Tomás Rosa (ex-Campbellsville/Estados Unidos da América), Ézio Pinto (ex-Vitória FC);

Avançados: Evandro Brandão (ex-Rans Nusantara/Indonésia), Eric Prazeres (ex-Real), Julião Galamba (ex-Aldenovense), Balu (ex-Catujalense) e Júlio Mascarenhas (ex-Amares).