Depois do jogo-treino de domingo com o Farense, no primeiro dia de trabalhos do estágio de pré-época no Algarve, o Sporting voltou ao trabalho em Lagos, com o treinador Rúben Amorim a trabalhar apenas com os jogadores de campo.

Sem Marcos Acuña, Palhinha e Rafael Camacho, não chamados para estágio, além de Battaglia e Vietto, isolados em casa devido ao teste positivo à covid-19, Amorim «voltou a trabalhar o trabalho físico quase sempre com bola e com boa resposta dos jogadores», informou o clube verde e branco, em nota oficial.

Os quatro guarda-redes, Adán, Renan, Maximiano e André Paulo, que integram o grupo de 28 jogadores levados para estágio, trabalharam às ordens dos técnicos Jorge Vital e Tiago Ferreira.

Na mesma nota, o Sporting não dá conta de jogadores com problemas físicos no grupo que está em terras algarvias.