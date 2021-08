Desde 2017 que não acontecia uma coisa assim na Premier League. Depois do Crystal Palace de Frank de Boer, em 2017, o Wolverhampton de Bruno Lage é a primeira equipa a chegar ao fim das três primeiras jornadas sem pontos e sem golos.



O registo pouco invejável foi assinalado pela Opta no dia em que o Wolverhampton recebeu e perdeu, de forma muito injusta, contra o Manchester United por 1-0.

3 - Bruno Lage is the first manager to lose his first three Premier League games without his side scoring a goal since Crystal Palace's Frank de Boer in August 2017. Punished. pic.twitter.com/J3G2f0ybLJ