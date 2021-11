O Sporting de Braga é, ao fim das cinco primeiras jornadas da fase de grupos da Liga Europa, a terceira equipa que mais remates faz na competição: os minhotos fecham o pódio, com um total de 86 tentativas.

Os bracarenses só são superados no pódio pelo Nápoles, que é quem mais cria (107 no total) e pelo Bayer Leverkusen (88), segundo as estatísticas atualizadas pela UEFA.

Pese essa produção ofensiva da equipa de Carlos Carvalhal, atual segunda classificada do grupo F, esmiuçando os remates, o Sp. Braga apenas teve 25 desses 86 enquadrados com a baliza (e aqui é a sétima equipa com mais remates enquadrados). Já 42 deles foram fora do alvo: os minhotos são mesmo a equipa da Liga Europa com mais remates a saírem fora do alvo.

Por outro lado, e com o golo apontado ante o Midtjylland, que foi eleito o melhor da jornada, Wenderson Galeno é o segundo melhor marcador da Liga Europa, com cinco golos, a par de Patson Daka, do Leicester. Ambos estão a apenas um dos seis de Karl Toko-Ekambi, do Lyon.