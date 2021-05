O Grande Prémio da Turquia de Fórmula 1 foi cancelado e substituído pelo Grande Prémio da Estíria, na Áustria, confirmou esta sexta-feira a organização do campeonato do mundo.

A prova turca, que estava agendada entre os dias 11 e 13 de junho, tinha substituído anteriormente o Canadá, mas acabou agora também substituída, mantendo-se assim as 23 provas no Mundial 2021.

A organização justifica a mudança no calendário com as «novas restrições de viagens» associadas à covid-19, que «impossibilitam correr na Turquia» em junho.

Desta forma, a Áustria, que já ia receber a nona corrida da época (2 a 4 de julho), vai também receber a oitava, uma semana antes, de 25 a 27 de junho. A sétima corrida, que seria a da Turquia, passa por consequência a ser o Grande Prémio de França, antecipado em uma semana, passando a ser disputado de 18 a 20 de junho.

Recorde-se que a Turquia já tinha sido afetada a nível de grandes eventos desportivos, com a passagem da final da Liga dos Campeões de Istambul para o Porto.