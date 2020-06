A época da pandemia da covid-19 não vai ser muito feliz para os portugueses que jogam no estrangeiro ao contrário do que aconteceu em 2019, em que houve festa portuguesa em praticamente todas as principais ligas na Europa.

Até ao momento, apenas Tomané já bebeu champanhe com o Estrela Vermelha, na Sérvia, numa altura em que a maior parte das ligas prepara-se para a ponta final dos respetivos campeonatos, depois da interrupção imposta pelo novo coronavírus.

Ainda há muito por decidir, mas podemos adiantar desde já que o número de portugueses campeões em equipas estrangeiras vai cair de forma abrupta.

Nos campeonatos que optaram por cancelar as respetivas competições, como Bélgica, França, Holanda, Escócia ou Chipre, não há registo de campeões portugueses.

França não acabou o campeonato, mas atribuiu o título ao líder Paris Saint-Germain que, há um ano, ainda tinha contado com a colaboração do diretor desportivo Antero Henrique.

A Bélgica também atribuiu o título ao Club Brugge, numa altura em que os portugueses mais próximos já estavam a quinze pontos de distância, enquanto na Holanda Bruno Varela, cedido pelo Benfica, até acabou em primeiro, com o Ajax, mas neste caso não houve título de campeão.

O mesmo aconteceu ao Omonia Nicósia de Vítor Gomes que era líder no Chipre, mas a liga cipriota também foi cancelada sem a definição de um vencedor.

A estes países, já com a temporada terminada, juntamos também os países nórdicos, como Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia ou Estónia, cujos campeonatos estão agora a começar em junho.

Entre as ligas mais mediáticas, como a Premier League e a Bundesliga, ao contrário de há um ano, não haverá campeões portugueses.

Em Inglaterra, o regresso do campeonato, marcado para dia 17, servirá, acima de tudo, para a consagração do Liverpool que, com 25 pontos de vantagem, vai destronar o Manchester City de Bernardo Silva e comemorar o primeiro título em cinquenta anos.

Já na Bundesliga, o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro, depois de ter perdido o título há um ano no sprint final com o Bayern de Renato Sanches, este ano deitou tudo a perder no duelo com o rival após a retoma, ficando a sete pontos quando faltam apenas quatro jornadas para o Bayern festejar o oitavo título consecutivo.

A equipa bávara tem estado imparável desde que o campeonato alemão foi retomado, vencendo todos os jogos, incluindo o clássico no Signal Iduna Park, resolvido com um golo solitário de Kimmich.

Assim, nas Big-5, Portugal pode contar ter campeões apenas em Espanha e Itália, mas mesmo estes não estão seguros. O Barcelona de Nélson Semedo é líder na La Liga, mas apenas com mais dois pontos do que o Real Madrid, quando ainda faltam onze jornadas para o final.

Já em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo também comanda a Série A, mas também com a escassa vantagem de apenas um ponto sobre a Lazio, a doze «assaltos» do final.

Além de Espanha e Itália, também ainda poderá haver portugueses a festejar em países como Andorra, Arménia, Eslovénia, Grécia, Israel, Polónia ou Roménia.

No plano dos treinadores, além do honroso segundo lugar de André Villas-Boas em França, com o Marselha, Portugal deverá contar com mais dois campeões: Luís Castro (Shakhtar Donetsk) na Ucrânia e Pedro Martins (Olympiakos) na Grécia.

Veja onde ainda pode haver festa em português na Europa

ALEMANHA: Raphael Guerreiro à espera de mais uma festa do Bayern

O Bayern Munique, já sem Renato Sanches, navega a todo o vapor para o oitavo título consecutivo. A equipa bávara voltou fortíssima do confinamento, ainda em maio, e, até agora, venceu todos os jogos, incluindo o adversário mais próximo, o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro. Como sete pontos de atraso e apenas quatro jornadas por disputar, o internacional português terá de contentar-se mais uma vez com o segundo lugar.

ANDORRA: festa terá sempre portugueses

Campeonato foi interrompido em abril e ainda não foi retomado. O Inter Escaldes, com Rui Beja, Bruno Fernandes e Ricardo Oliveira, é líder, com mais quatro pontos do que FC Santa Coloma que também conta com António Marinho e André Azevedo.

ARMÉNIA: Ângelo Meneses é líder

Campeonato retomado em junho com o Ararat de Ângelo Meneses destacado no primeiro lugar com mais seis pontos do que o FC Noah.

ÁUSTRIA: Miguel Vieira ainda sonha

A liga austríaca foi retomada a 3 de junho com os play-offs finais. O Salzburgo vai mais uma vez destacado na luta por mais um título, com sete pontos de avanço sobre o segundo classificado, mas o Wolfsberger de Miguel Vieira ainda tem uma palavra a dizer. O antigo central do Desp. Aves e Paços de Ferreira chegou em janeiro, cedido pelos turcos do Basaksehir, e ainda tem possibilidades matemáticas de chegar ao topo.

BÉLGICA: Club Brugge campeão na secretaria

A Bélgica decidiu cancelar definitivamente o campeonato e atribuiu o título ao líder Club Brugge que liderava a liga com quinze pontos de avanço sobre o Gent. Portugueses ficaram longe da discussão. O Antuérpia de Aurélio Buta e Ivo Rodrigues ficou em quarto e o Standard Liège de Orlando Sá em quinto.

BIELORRÚSSIA: Dénis Duarte rescindiu e BATE Borisov é líder

Dénis Duarte foi campeão na época passada com Dínamo Brest, mas desta vez o central rescindiu antes do final da temporada e BATE Borisov é líder no único campeonato que continuou a decorrer no meio da pandemia.

BÓSNIA-HERZEGOVINA: Sarajevo já festejou

O Sarajevo, sem portugueses, já fez a festa do título, com mais três pontos do que o Zeljeznicar.

BULGÁRIA: três portugueses na caça ao Ludogorets

O campeonato foi retomado em junho com público limitado nas bancadas e com o Ludogorets, no primeiro lugar, ainda sem derrotas, com uma confortável vantagem de nove pontos sobre o Lokomotiv Plovdiv de Dinis Almeida e sobre o CSKA de Rúben Pinto e Tiago Rodrigues.

CAZAQUISTÃO: campeonato interrompido logo a abrir

O campeonato do Cazaquistão começou em março, mas parou logo a seguir devido à pandemia da covid-19. As equipas fizeram apenas dois ou três jogos e o favorito Astana já vai na frente.

CHIPRE: época terminou sem campeão

O Chipre decidiu cancelar todas as competições e, assim, não atribuir o título de campeão em 2020, numa altura em que o Omónia Nicósia de Vítor Gomes era líder.

CROÁCIA: Dínamo Zagreb sem oposição

O campeonato croata foi retomado e o eterno campeão Dínamo Zagreb lidera com uma confortável vantagem de 18 pontos sobre o Rijeka onde joga o português João Escoval.

DINAMARCA: Zeca na perseguição ao Midtjyland

O campeonato recomeça com os play-offs a 14 de junho com o Midjyland no topo da classificação com mais nove pontos do que o FC Copenhaga de Zeca, o português que já jogou pela seleção da Grécia.

ESCÓCIA: Celtic com título antecipado

Um dos campeonatos que não chegou ao fim, com o título a ser atribuído ao Celtic com o acordo dos restantes clubes. Os católicos lideravam com 13 pontos de vantagem sobre os Rangers, sem portugueses à vista.

ESLOVÁQUIA: Slovan com dez pontos de vantagem

Numa liga sem portugueses na luta pelo título, o Slovan Bratislava lidera com mais dez pontos do que o Zilina.

ESLOVÉNIA: Jucie Lupeta em primeiro

Campeonato retomado com o Olimpia de Jucie Lupeta no topo da classificação, com mais cinco pontos do que o Celje e mais sete do que o Maribor.

ESPANHA: Nélson Semedo no ataque ao «tri» do Barça

Um dos países mais massacrados pela covid-19 regressa no próximo dia 11, sem público nas bancadas, com o Barcelona no primeiro lugar, com apenas mais dois pontos do que o rival Real Madrid. Nélson Semedo está, assim, bem colocado para chegar a novo título, mas ainda faltam onze jornadas. Matematicamente, Rony Lopes (Sevilha), Antunes (Getafe), João Félix (At. Madrid) e até Gonçalo Guedes (Valencia) estão na corrida.

ESTÓNIA: ainda agora começou

Campeonato começou em março, foi interrompido e retomado em maio, mas conta apenas com seis jornadas realizadas, com o Flora em primeiro e sem portugueses na luta.

FINLÂNDIA: Bubacar Djaló na expetativa

Arranque do campeonato adiado para o início de julho com o ex-sportinguista Bubacar Djaló a reforçar o HJK Helsínquia.

FRANÇA: PSG campeão com portugueses à distância

O Paris Saint-Germain festejou o título na secretaria, com apenas 27 jogos disputados. O Marselha de André Villas-Boas foi vice-campeão a doze pontos de distância e os restantes portugueses ficaram ainda mais longe. O Lille de Tiago Djaló, José Fonte, Xeka e Renato Sanches ficou em quarto; o Lyon de Anthony Lopes ficou em 7.º; o Montpellier de Pedro Mendes em 8.º; Monaco de Leonardo Jardim, Adrien e Gelson Martins em 8.º; enquanto o Bordéus de Paulo Sousa ficou em 12.º.

GRÉCIA: Pedro Martins e companhia à frente de Abel Ferreira

No regresso do campeonato, o Olympiakos de Pedro Martins foi a Salónica bater o PAOK de Abel Ferreira, na primeira jornada dos play-offs, e ficou praticamente com o título nas mãos, ficando com mais 17 pontos do que os rivais, apenas com nove jogos por disputar. O título dificilmente escapará a José Sá, Rúben Semedo, Bruno Gaspar e a Cafú. Daniel Podence trocou o Olympiakos pelo Wolverhampton em janeiro, mas também vai ser campeão.

HOLANDA: Bruno Varela sem festa

Campeonato definitivamente cancelado no final de abril sem atribuição de título, nem subidas, nem descidas. A classificação serviu apenas para definir as qualificações para a Europa. O Ajax de Bruno Varela terminou em primeiro, mas o guarda-redes, habitual suplente de Onana, vai regressar ao Benfica sem título de campeão e sem festa.

HUNGRIA: Ferncvaros a caminho do título

Ferencvaros lidera confortavelmente com nove pontos de vantagem sobre o Videoton, sem portugueses neste duelo.

INGLATERRA: a consagração do Liverpool

A Premier League esteve ameaçada, mas parece que vai mesmo voltar a 17 de junho. O Liverpool vai mesmo festejar o título, cinquenta anos depois do último, uma vez que conta com 25 pontos de vantagem sobre o ainda campeão Manchester City. Bernardo Silva vai, assim, perder o ceptro para os campeões da Europa que, como se sabe, jogam sem portugueses.

ISRAEL: Jair Amador e André Geraldes em primeiro

Ainda sem derrotas e com uma vantagem de onze pontos sobre o Maccabi Haifa, o Maccabi Tel Aviv de Jair Amador e André Geraldes dificilmente deixará escapar o título este ano.

ITÁLIA

Foi o primeiro país a ser atingido severamente pela covid-19 e será por isso um dos últimos a regressar, apenas a 20 de junho, mas ainda com quase tudo por decidir. A Juventus de Cristiano Ronaldo é mais uma vez favorita para a conquista do nono título consecutivo, mas, desta vez, conta com forte oposição da Lazio que, com doze jornadas por disputar, está a apenas um ponto do líder. Mais abaixo, no quinto lugar, a Roma de Paulo Fonseca já está a 18 pontos de distância.

MACEDÓNIA

O campeonato foi interrompido em março e definitivamente cancelado à 23.ª jornada com o Vardar, sem portugueses, a sagrar-se campeão.

POLÓNIA: Salvador Agra rescindiu, mas ainda pode ser campeão

O Legia de Varsóvia, com oito pontos de vantagem sobre o Piast Gliwice de Tiago Alves, está muito perto de festejar o título. Uma festa para três portugueses: André Martins e Luís Rocha, além de Salvador Agra que já rescindiu, mas ainda participou em dois jogos.

ROMÉNIA: Camora e Luís Aurélio na corrida

O Cluj com dois «trintões» portugueses lidera a classificação depois de duas jornadas dos play-off, com mais quatro pontos do que o Steaua Bucareste. O Universitate Craiova de Tiago Ferreira ou mesmo o Astra de David Bruno ainda podem vir a ter uma palavra a dizer.

RÚSSIA: campeões da Europa a nove pontos do Zenit

A liga russa regressa a 19 de junho com o Zenit de São Petersburgo na liderança, com mais nove pontos do que o Lokomotiv Moscovo onde jogam João Mário e Éder. Logo a seguir, com os mesmos pontos, está o Krasnodar de Manuel Fernandes. Temos, portanto, três portugueses à espera de uma escorregadela do Zenit nas oito rondas finais.

SÉRVIA: Tomané já é campeão e vai atrás da «dobradinha»

Uma época em cheio para o antigo avançado do Tondela, Arouca e V. Guimarães. Depois da festa do título, com uma confortável vantagem de 14 pontos sobre o rival Partizan, o Estrela Vermelha garantiu ainda a qualificação para as meias-finais da Taça da Sérvia.

<\p> \p> SUÍÇA: dois portugueses na luta com os Young Boys

Foi dos primeiros a ser interrompido, logo no início de fevereiro, e vai regressar agora a 19 de junho, com o St. Gallen de André Ribeiro e Ângelo Campos no primeiro lugar, mas com os mesmos pontos do que os Young Boys.

TURQUIA

Regresso marcado para 12 de junho depois da liga ter parado a 17 de março com o campeonato ao rubro. O Trabzonspor do veterano João Pereira é líder, mas com os mesmo pontos do que o Basaksehir, mais três do que o Galatasaray e mais quatro do que o Sivaspor. Mais abaixo, o Besiktas de Pedro Rebocho e o Alanya de Marafona também estão na corrida.

UCRÂNIA: Luís Castro no ataque ao «tetra»

O Shakhtar Donetsk, sob o comando de Luís Castro, vai a caminho do «tetra», já com uma vantagem de 16 pontos sobre o Dínamo de Kiev.