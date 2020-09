Estórias Made In é uma rubrica do Maisfutebol que aborda o percurso de jogadores e treinadores portugueses no estrangeiro. Há um português a jogar em cada canto do Mundo. Este é o espaço em que relatamos as suas vivências. Sugestões e/ou opiniões para djmarques@mediacapital.pt ou rgouveia@mediacapital.pt

Por força da pandemia de covid-19, que obrigou ao ajuste dos calendários competitivos, o mercado de transferências fecha apenas em outubro na Europa. É, por isso, provável que o mapa do jogador português pelo Mundo sofra alterações relevantes nos próximos dias e semanas.

Ainda assim, em jeito de lançamento de mais uma temporada de Estórias Made In, o Maisfutebol foi ver por que primeiras divisões da Europa e dos restantes continentes corre sangue nacional.

Só no top-5 (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) dos campeonatos do velho continente há perto de 70 portugueses e muitos mais espalhados por segundos escalões, que não constam da lista em baixo: casos da armada portuguesa do Nottingham Forest, composta por Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, João Carvalho e Tiago Silva, de Pedro Mendes, que rumou recentemente ao Almería por empréstimo do Sporting, de Tomané, a atuar no segundo escalão da Turquia, e muitos, muitos outros.

A lista de treinadores, que pode também ser consultada neste artigo, contempla igualmente apenas os técnicos que estão atualmente aos comandos de equipas de primeiras divisões e, também, selecionadores. Mas não nos esquecemos de João Carlos Pereira (Grasshoppers, Suíça), ou de Nélson Santos, que assumiu recentemente o Nogoom, da II liga do Egito.

Em suma, são cerca de duas centenas e meia de futebolistas espalhados por primeiras divisões de mais de 40 países, territórios e regiões autónomas dos cinco continentes, e há «leme» lusitano numa vintena deles.

E, certamente, muitas boas estórias por contar.

O JOGADORES PORTUGUÊS PELO MUNDO

EUROPA

Alemanha: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), André Silva (Eintracht Frankfurt), Gonçalo Paciência (Schalke 04), Famana Quizera (Borussia Monchengladbach)

Espanha: Rafa Soares (Eibar), Kévin Rodrigues (Eibar), Paulo Oliveira (Eibar), Thierry Correia (Valência), Gonçalo Guedes (Valência), João Félix (Atlético Madrid), Rúben Vezo (Levante), Hernâni (Levante), Luisinho (Huesca), William Carvalho (Betis), Rui Silva (Granada), João Costa (Granada), Domingos Duarte (Granada), Nélson Semedo (Barcelona), Francisco Trincão (Barcelona).

Francisco Trincão reforçou o Barcelona e juntou-se ao contingente de portugueses na Liga espanhola

França: Matis Carvalho (Montpellier), Pedro Mendes (Montpellier), Tiago Djaló (Lille), José Fonte (Lille), Xeka (Lille), Renato Sanches (Lille), Gelson Martins (Mónaco), Gil Dias (Mónaco) Heriberto Tavares (Brest), Rony Lopes (Nice), Mathias Lage (Angers), Anthony Lopes (Lyon).

Inglaterra: João Virgínia (Everton), André Gomes (Everton), Matheus Pereira (WBA), Hélder Costa (Leeds), Ivan Cavaleiro (Fulham), Diogo Dalot (Manchester United), Bruno Fernandes (Manchester United), Cédric Soares (Arsenal), Gedson Fernandes (Tottenham), Diogo Jota (Liverpool), Xande Silva (West Ham), Gonçalo Cardoso (West Ham), Ricardo Pereira (Leicester), Adrien Silva (Leicester), João Cancelo (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Rui Patrício (Wolverhampton), Rúben Vinagre (Wolverhampton), Rúben Neves (Wolverhampton, Vítor Ferreira (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Fábio Silva (Wolverhampton), Daniel Podence (Wolverhampton), Pedro Neto (Wolverhampton).

Itália: Cristiano Ronaldo (Juventus), Vasco Oliveira (Genova), Bruno Alves (Parma), Mário Rui (Nápoles), Miguel Veloso (Hellas Verona), Jorge Silva (Lazio), João Mário (Inter), Rafael Leão (Milan), Pedro Pereira (Crotone).

Andorra: Bruno Fernandes (Inter Escaldes), Rui Beja (Inter Escaldes), Lucas Sousa (Engordany), Edson Oliveira (Engordany), João Teixeira (Engordany), Sérgio Silva (Engordany), Fábio Serra (Atlètic CE), Adri Rodrigues (Atlètic CE), Rafa Santos (Atlètic CE).

Arménia: Alex Oliveira (FC Noah), Fernandinho (Lori), Muacir (Lori), Ângelo Meneses (Ararart-Armenia), Diogo Coelho (Gandzasar).

Bélgica: Josué Sá (Anderlecht), Ivo Rodrigues (Antuérpia), Leonardo Rocha (Eupen), Leonardo Lopes (Cercle Brugge), Jorge Teixeira (Sint-Truiden).

Bulgária: Tiago Rodrigues (CSKA Sofia), Dinis Almeida (Loko Plovdiv), Pedro Lagoa (Botev Vratsa), Leandro Andrade (Cherno More).

Cazaquistão: Rúben Brígido (Ordabasy), Pedro Eugénio (Zhetysu), Carlos Fonseca (Tobol).

Chipre: João Pedro (Apollon Limassol), André Teixeira (AEL Limassol), Gilson Costa (DOXA), Caló (DOXA), Hugo Firmino (DOXA), Kikas (DOXA), Mesca (DOXA), Kiko (Omonia), Vítor Gomes (Omonia), Miguel Silva (APOEL), Artur Jorge (APOEL), André Geraldes (APOEL), Gonçalo Santos (Ethnikos Achnas), Miguelito (Ethnikos Achnas), Pedro Lemos (Ermis Aradippou), Márcio Meira (Ermis Aradippou), João Aurélio (Pafos FC), Diogo Ramos (Karmiotissa Polemidion).

Croácia: João Escoval (HNK Rijeka).

Dinamarca: Pedro Ferreira (Aalborg), Zeca Rodrigues (Copenhaga).

Eslovénia: Jucie Lupeta (Olimpija Ljubljana).

Finlândia: Bubacar Djaló (HJK), Rui Modesto (FC Honka).

Gibraltar: Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).

Grécia: Hugo Sousa (Aris), Dálcio Gomes (Panetolikos), Frederico Duarte (Panetolikos), Ricardo Vaz (OFI), Sturgeon (OFI), Hélder Lopes (AEK), Paulinho (AEK), André Simões (AEK), Nélson Oliveira (AEK), José Sá (Olympiakos), Rúben Semedo (Olympiakos), Cafú (Olympiakos), Pepê Rodrigues (Olympiakos), António Xavier (Panathinaikos).

Holanda: Bruma (PSV), João Carlos Teixeira (Feyenoord), Mica Pinto (Sparta Roterdão).

João Carlos Teixeira deixou o V. Guimarães e assinou por um histórico da Holanda

Hungria: João Nunes (Puskás Akadémia), Tiago Ferreira (MTK), Rui Pedro (Diósgyor).

Israel: Diogo Verdasca (Beitar Jerusalém), Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva), David Simão (Hapoel Beer Sheva), Josué (Hapoel Beer Sheva).

Letónia: Pedrinho (Riga), Jorge Teixeira (Valmiera).

Lituânia: Rafael Floro (Panevezys).

Luxemburgo: Dany Fernandes (FC Wiltz 71), Tino Barbosa (Dudelange), Mohcine Hassa (Dudelange), Ramiro Valente (Victoria Rosport), Gabriel Gaspar (Victoria Rosport), Pedro dos Santos (Victoria Rosport), Bruno Freira (Fola Esch), Miguel Palha (Titus Pétange), Joel da Mata (Titus Pétange), Marco Semedo (Rodange 91), Jocelino Silva (Racing FC), Dany Rodrigues (RM Hamm Benfica), Yannik Lopes (RM Hamm Benfica), Tiago Gil (RM Hamm Benfica), Zé Inácio (RM Hamm Benfica), Fábio Cardoso (RM Hamm Benfica), Pedro Costinha (RM Hamm Benfica), Bruno Ramírez (RM Hamm Benfica), Gonçalo Geral (RM Hamm Benfica), Claudio Furtado (RM Hamm Benfica), Mário Ferreira (RM Hamm Benfica), Lelé Mendes (RM Hamm Benfica), Gonçalo Pessoa (RM Hamm Benfica), Cleidir Neves (US Mondorf-les-Bains), João Coimbra (US Mondorf-les-Bains), André Ferreira (US Mondorf-les-Bains), Diogo Vila (Etzella), João Freitas (Etzella), Diogo Pimentel (Etzella), Gonçalo Rodrigues (Etzella), Ivo Rosa (Etzella), Adriel Santos (Etzella), Hugo Magalhães (UNA Strassen).

Malta: Nuno Malheiro (Silema Wanderers), Hugo Meira (Silema Wanderers), Daniel Fernandes (Tarxien Rainbows).

Noruega: Miguel Vieira (Mjondalen).

País de Gales: Paulo Mendes (Caernarfon Town).

Polónia: Luís Mata (Pogon Szczecin), Tomás Podstawski (Pogon Szczecin), Luís Rocha (Legia Varsóvia), André Martins (Legia Varsóvia), Rafael Lopes (Legia Varsóvia), Lechia Gdansk (Flávio Paixão), Pedro Tiba (Lech Poznan), Tiago Alves (Piast Gliwice).

Roménia: Mário Camora (Cluj), Luís Aurélio (Cluj), Ricardinho (Voluntari), Marcelo Lopes (Voluntari), Idrisa Sambú (Gaz Metan), Cristiano Figueiredo (Hermannstadt), Agostinho Cá (Hermannstadt), David Caiado (Hermannstadt), Yazalde (Hermannstadt), Miguel Santos (Astra Giurgiu), David Bruno (Astra Giurgiu).

Rússia: Eder (Lokomotiv Moscovo).

João Mário terminou o empréstimo ao Lokomotiv, Manuel Fernandes desvincuou-se do Krasnodar, Miguel Cardoso (Dínamo Moscovo) assinou pelo Belenenses e Ricardo Alves desceu de divisão com o Orenburgo: resta Eder na Liga russa

Suíça: Élton Monteiro (Lausanne), Joel Monteiro (Lausanne), André Ribeiro (St. Gallen).

Turquia: Marafona (Alanyaspor), Hélder Barbosa (Hatayspor), Miguel Lopes (Kayserispor), Edgar Ié (Trabzonspor), João Pereira (Trabzonspor), André Sousa (Gaziantepsor), Daniel Candeias (Gençlerbirligi), Tiago Lopes (Denizlispor), Tiago Pinto (Ankaragüçü), Miguel Vieira (Istambul Basaksehir).

ÁFRICA

Angola: Ézio Pinto (Recreativo Libolo), Valter Manaia (Recreativo Libolo).

Egito: Toni Gomes (Haras El-Hodood).

AMÉRICA

Estados Unidos da América: Pedro Santos (Columbus Crew), João Moutinho (Orlando City), Nani (Orlando City), Luís Martins (Sporting KC), Gerson Fernandes (Sporting KC), Janio Bikel (Vancouver Whitecaps)

México: Luís Leal (Club Tijuana)

ÁSIA E OCEANIA

Arábia Saudita: Ricardo Machado (Al Taawon), André Pinto (Al Fateh), Arsénio (Al-Fayha).

China: Daniel Carriço (Wuhan Zall).

Emirados Árabes Unidos: Ângelo Filipe Barbosa Coelho ‘Nani’ (Al Ain), Tozé (Al-Nasr), Luís Cerejo (Baniyas), Diogo Amado (Ajman).

Hong Kong: Bruno Pinheiro (Lee Man)

Indonésia: Paulo Sérgio (Bali United).

Japão: Alexandre Guedes (Vegalta Sendai).

Macau: Vítor Almeida (Benfica de Macau), Rafael Moreira (Benfica de Macau), Cuco (Benfica de Macau), Keny (Benfica de Macau), Rui Oliveira (Sporting de Macau), Pedro Pires (Sporting de Macau), Eric Peres (Sporting de Macau), Fernandinho (Sporting de Macau).

Nova Zelândia: João Moreira (Team Wellington).

Alexandre Gudes foi emprestado pelo V. Guimarães aos japoneses do Vegalta

O TREINADOR PORTUGUÊS PELO MUNDO

EUROPA

França: André Villas-Boas (Marselha)

Inglaterra: José Mourinho (Tottenham), Nuno Espírito Santo (Wolverhampton).

Itália: Paulo Fonseca (Roma).

Grécia: Pedro Martins (Olympiakos), Abel Ferreira (PAOK Salonica).

Luxemburgo: Manuel Correia (UNA Strassen)

País de Gales: Bruno Lopes (Cefn Druids)

Ucrânia: Luís Castro (Shakhtar Donetsk)

Luís Castro é campeão ucraniano pelo Shakhtar

ÁFRICA

Angola: Paulo Duarte (1º de Agosto), Ivo Campos (Interclube), Pedro Gonçalves (SELECIONADOR NACIONAL).

Camarões: Toni Conceição (SELECIONADOR NACIONAL).

Egito: Pedro Barny (El-Gouna).

Moçambique: Hélder Duarte (Black Bulls), Horácio Gonçalves (Costa do Sol), Sérgio Traguil (ENH de Valankulos), Luís Gonçalves (SELECIONADOR NACIONAL).

AMÉRICA

Colômbia: Carlos Queiroz (SELECIONADOR NACIONAL)

Venezuela: José Peseiro (SELECIONADOR NACIONAL)

José Peseiro é agora «vizinho» de Carlos Queiroz, de quem foi adjunto no Real Madrid

ÁSIA E OCEANIA

Arábia Saudita: Rui Vitória (Al Nassr), Pedro Caixinha (Al-Shabab)

Bahrein: Hélio Sousa (SELECIONADOR NACIONAL).

Bangladesh: Mário Lemos (Abahani Limited).

China: Vítor Pereira (Shanghai SIPG).

Coreia do Sul: José Morais (Jeonbuk Motors), Paulo Bento (SELECIONADOR NACIONAL).

Emirados Árabes Unidos: Pedro Emanuel (Al Ain), Ivo Vieira (Al Wahda).

Indonésia: Eduardo Almeida (Semen Padang)

Mongólia: Paulo Jorge Silva (Deren FC)