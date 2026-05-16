Aos 60 minutos, o Estoril-Benfica parou para uma homenagem a Pizzi.

Luís Miguel Afonso Fernandes, que terminou a carreira neste sábado, aos 36 anos, foi substituído e os jogadores das duas equipas juntaram-se no centro do terreno para uma sentida guarda de honra.

No Estoril desde o princípio desta temporada, Pizzi jogou no Benfica entre 2014 e 2022. Ao serviço dos encarnados, o agora ex-futebolista cumpriu 360 jogos, marcou 94 golos, fez 92 assistências e ajudou a conquistar 11 troféus, entre os quais quatro campeonatos nacionais.

Antes de sair do jogo, Pizzi foi também homenageado ao minuto 21, correspondente ao número que envergou ao longo da carreira.