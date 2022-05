Sebastian Baez venceu este domingo o Estoril Open, ao bater na final do torneio português o norte-americano Frances Tiafoe.

No Clube de Ténis do Estoril, Baez, o número 59 do mundo, não deu quaisquer hipóteses ao adversário, número 29 do ranking ATP, e triunfou em dois sets, por 6-3 e 5-2, num encontro que durou uma hora e 15 minutos.

«Carrasco» de João Sousa logo na primeira ronda, o argentino ultrapassou depois Marin Cilic, Richard Gasquet e Albert Ramos-Vinolas, campeão de 2021, até chegar a esta final, na qual festejou pela primeira vez um título do circuito ATP.

Já Tiafoe, que esteve limitado fisicamente durante toda a semana e também esta tarde, deixou para trás Lajovic, o português Nuno Borges, Davidovich-Fokina e Sebastian Korda.

Na variante de pares, recorde-se, tivemos dois campeões portugueses: Nuno Borges e Francisco Cabral.