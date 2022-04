O tenista canadiano Félix Auger-Aliassime, primeiro cabeça de série, qualificou-se hoje para os quartos de final do Estoril Open, ao derrotar o ‘lucky loser’ espanhol Carlos Taberner, em três ‘sets’.

O único ‘top 10’ desta edição do torneio português, que teve ‘bye’ na primeira ronda, entrou mal no encontro, mas acabou por afastar o 92.º tenista do ‘ranking’ mundial, com os parciais de 1-6, 6-2 e 6-2, em uma hora e 54 minutos.