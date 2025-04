Luca Nardi apurou-se para a 2.ª ronda do Millennium Estoril Open, ao derrotar o norte-americano Aleksandar Kovacevic em dois sets, com os parciais de 6-2 e 6-3.

Sólido do fundo do court e com boa variação de pancadas, o tenista italiano, um dos pouco no ativo com registo favorável em duelos com o lendário Novak Djokovic - bateu-o há pouco mais de um ano no Masters 1000 de Indian Wells no único duelo entre ambos - liderou do princípio ao fim e fechou o encontro ao cabo de 1:09 horas.

Na segunda ronda, Nardi vai defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Pedro Martínez, sexto cabeça de série, e um tenista saído do qualifying.