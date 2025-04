Depois de Tiago Pereira, Francisco Rocha também falhou o acesso ao quadro principal do Millennium Estoril Open, que neste ano desceu excecionalmente do estatuto de torneio ATP 250 para o de Challenger da categoria 175.

Diante do russo Alexey Vatutin, o tenista luso de 25 anos entrou melhor, impôs-se no primeiro set e chegou a liderar com um break de avanço no segundo, mas acabou por permitir a recuperação do adversário, que levou a melhor com o parcial de 6-3.

No terceiro e decisivo set, Vatutin não deu quaisquer hipóteses, impô-se por expressivos 6-0 e avança assim para a primeira ronda do Estoril Open.