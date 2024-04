Casper Ruud, último vencedor do Estoril Open e primeiro cabeça de série, qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio português, ao derrotar o húngaro Marton Fucsovics, em dois sets. O tenista norueguês vai, agora, defrontar o espanhol Pedro Martínez que deixou pelo caminho o francês Richard Gasquet.

No Clube de Ténis do Estoril, Ruud, oitavo do ranking mundial, venceu Fucsovics (85.º), em evidentes dificuldades físicas, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 13 minutos.

Sem qualquer título desde o triunfo no Estoril, na época passada, Ruud vai agora defrontar o espanhol Pedro Martínez, que venceu o francês Richard Gasquet, campeão do torneio em 2015.

Martínez, 77.º do ranking mundial, venceu Gasquet, 122.º, que tinha sido repescado da fase de qualificação, por duplo 6-4, em uma hora e 46 minutos.

O tenista espanhol considerou que fez um bom encontro frente a Gasquet, mostrando-se feliz por ter derrotado uma das melhores «esquerdas da história do ténis».

«Richard é sempre um adversário difícil, tem uma das melhores esquerdas da história do ténis, tentei não jogar muito para lá. Não foi fácil, mas senti-me bem, fiz um bom encontro», destacou o tenista espanhol no final do jogo.

Os resultados completos do quinto dia

Singulares masculinos (quartos de final):

Hubert Hurkacz, Pol (2) - Pablo Llamas Ruiz, Esp (Q), 7-6 (7-4), 6-4

Cristian Garín, Chi – Nuno Borges, Por, 6-2, 7-6 (7-3)

Pedro Martínez, Esp - Richard Gasquet, Fra (LL), 6-4, 6-4

Casper Ruud, Nor (1) - Marton Fucsovics, 6-3, 6-2

Pares masculinos (quartos de final):

Sadio Doumbia/Fabien Reboul, Fra (2) - Dan Added/Gregoire Jacq, Fra, 6-3, 7-5

Sander Gille/Joran Vliegen, Bel (1) - Sander Arends/Matwe Middelkoop, Hol, 1-6, 6-3, 11-9

Romain Arneodo, Mon/Sam Weissborn, Aut - Marcelo Demoliner, Bra/Sem Verbeek, Hol, 6-4, 6-4

Gonzalo Escobar, Ecu/ Aleksandr Nedovyesov, Caz (4) - Victor Cornea, Rom/Petr Nouza, Che, 7-6 (8-6), 7-6 (7-0)