O argentino Sebastián Báez venceu o norte-americano Frances Tiafoe em dois ‘sets’, por 6-3 e 6-2, na final do Estoril Open. Após o encontro, o tenista congratulou-se com o apoio dos adeptos portugueses

Ainda antes de se deslocar à sala de imprensa, Báez festejou efusivamente com os apanha-bolas, que entoaram o seu nome, o triunfo em pleno ‘court’ central.

«Foi um momento muito especial. É a minha primeira vez em Portugal e receber este carinho foi muito bonito, muito especial. Não esperava isto. Não esperava este entusiasmo, esta admiração dos miúdos. É incrível. Falei um pouco com o Frances como este é um dos melhores torneios a nível de público. Num torneio assim ter o estádio sempre cheio, com as pessoas a gritarem por ti, puxarem por ti constantemente... pude aproveitar isso da melhor maneira», salientou.

O tenista de Buenos Aires, 59.º classificado no ‘ranking’ ATP, torna-se o sucessor do espanhol Albert Ramos-Viñolas no palmarés da prova.

«Estou muito contente! Não só pelo que consegui esta semana, mas também pelos momentos que passei. Tento fazer o melhor possível, mas continuar a tentar é importante, porque nunca se sabe onde vamos chegar na vida. Estava num momento totalmente diferente há uns dias e agora estou num sítio onde não imaginava estar. Há que desfrutar e continuar a dar a alma para conseguir tudo o que for possível», disse.

Frances Tiafoe foi o preferido dos adeptos portugueses ao longo do torneio, mas Sebastián Báez também sentiu o carinho luso: «Já o conheciam e ele tinha uma boa ligação [com o público]. Mas também puxaram bastante por mim. Não esperava isto, então foi algo que me ajudou. O que mais me dá força é o vínculo que tenho com o meu treinador e a minha equipa. Isso é o que mais me ajuda e me dá mais força para seguir em frente. No fim, o público não joga. Pode ajudar, mas quem está dentro de campo é o jogado.»