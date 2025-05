Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, perdeu este domingo a final de pares do Estoril Open diante da dupla composta pelo uruguaio Ariel Behar e do belga Joran Vliegen, em apenas dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-3.

Com uma boa assistência nas bancadas, a final ficou, mais uma vez, marcada pela chuva, com o início do jogo a ser adiado por quase uma hora devido à precipitação que se fez sentir ao final da manhã.

A dupla com portuense de 29 anos ainda ofereceu boa réplica aos primeiros cabeças-de-série do torneio no primeiro set (5-7), mas os favoritos acabaram por confirmar a vitória com um segundo set mais categórico (6-3).

Caiu, assim, por terra a possibilidade de Francisco Cabral repetir a vitória, então ao lado de Nuno Borges, na final de pares de 2022.

Encontrados os campeões de pares, fica agora por definir o vencedor dos singulares masculinos, numa final que também está marcada para o Estádio Millenium, entre o italiano Andrea Pellegrino e o norte-americano Alex Michelsen, que está prevista começar às 15h10.