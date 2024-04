Nuno Borges e Francisco Cabral foram esta quarta-feira eliminados na primeira ronda de pares do Estoril Open ao perderem com os gauleses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, segundos cabeças de série do torneio.



A dupla portuguesa, vencedora do torneio em 2022, foi derrotada em três sets. Borges e Cabral perderam a primeira partida por 6-7(5-7), responderam no segundo parcial (6-3), mas acabaram por deixar escapar o terceiro set por 7-10.

Nuno Borges ainda continua no quadro de singulares e vai defrontar na segunda ronda o italiano Lorenzo Musetti, terceiro cabeça de série, que ficou isento na primeira eliminatória.