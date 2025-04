Jaime Faria foi eliminado do Estoril Open, ao cair perante o espanhol Bernabe Zapata Miralles em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-6.

Foi uma tarde inglória para o número 105 do mundo, perante um adversário que surge muito atrás no ranking ATP, mas que esteve inspirado e apresentou uma percentagem de 83 por cento de sucesso no primeiro serviço.

Zapata Miralles segue assim para os oitavos de final, ele que só chegou a esta ronda porque é um 'lucky looser'. Já Jaime Faria volta para casa e deixa Gastão Elias como único português para já nos oitavos de final.