João Sousa e Pablo Cuevas foram esta quinta-feira eliminados nos quartos de final do Estoril Open.



A dupla lusa-uruguaia perdeu a passagem às meias-finais Máximo González, número 32 do ranking de pares, e ao sueco André Goransson, 71.º colocado, por 7-6 (7-3) e 7-5 ao cabo de uma hora e 37 minutos.



Sousa e Cuevas até entraram bem e conseguiram a primeira quebra de serviço ao quinto jogo (3-2), mas não aproveitaram os dois «sets points» no nono jogo, permitindo a recuperação dos adversários.

No segundo parcial, com o vento por vezes forte a manter-se em jogo, o vimaranense e o parceiro, que figuram no 192.º e 193.º lugares na hierarquia mundial de pares, respetivamente, sofreram novo break e, apesar de terem devolvido logo no segundo jogo, cederam no segundo ponto de break que enfrentaram quando serviam com o marcador no 5-5.

González e Goransson não desperdiçaram a oportunidade, perante um João Sousa mais dinâmico e um Pablo Cuevas mais errático e apático, e, ao primeiro «match point» de que dispuseram, encerraram a discussão pelo acesso às meias-finais, marcando encontro com o sul-africano Raven Klasson e o japonês Ben McLachlan, quartos cabeças de série.