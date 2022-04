Frances Tiafoe, quinto cabeça de série, suou para derrotar Dusan Lajovic rumo à segunda ronda do Estoril Open.



O norte-americano perdeu o primeiro parcial para o sérvio, 78.º da hierarquia mundial, por 6-2. No arranque do segundo set, Lajovic começou por quebrar o serviço ao adversário. No entanto, Tiafoe devolveu o break e conseguiu nova quebra de serviço decisiva para fechar o set por 7-5.



No terceiro e decisivo set, o finalista do Estoril Open em 2018, aplicou 'um pneu' a Lajovic. 6-0! Na ronda seguinte Tiafoe vai defrontar Nuno Borges, português que esta segunda-feira avançou para a segunda ronda após a desistência de Pablo Andujar.